"Года три назад тренеры встречались с президентом РФС Дюковым. Там у него была претензия к динамичности и интенсивности игры команд в РПЛ. И эта претензия правильная. Но как сделать игру интенсивнее, когда 35 минут второго тайма пассивные? Судьи дают мячу столько времени находиться вне игры. Они замедляют игру, они вредители российского футбола", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
Сегодня, 10-го августа, махачкалинское "Динамо" уступило московскому "Локомотиву" на выезде в матче 4-го тура РПЛ со счетом 0:2. В прошлом туре "Динамо Махачкала" уступила "Пари НН" с минимальным счетом, главным арбитром той встречи был Ян Бобровский, который подвергся критике со стороны многих экспертов, а также со стороны руководство и игроков махачкалинского клуба.
После 4-х сыгранных туров махачкалинское "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 2-мя набранными очками в своем активе.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев: судьи замедляют игру, они вредители российского футбола
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о судействе в России.
Фото: "Динамо Махачкала"