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Бывший арбитр ФИФА Николаев: Безбородов — пример для подражания

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился своим мнением о действующем российском футбольном судье Владиславе Безбородове.
Фото: "Матч ТВ"
"Владислав Безбородов — пример для подражания, как минимум. Пример для молодых судей, да и для действующих судей. Он пример во всем: отношение к себе, отношение к работе. Владислав сдает нормативы иногда лучше молодых, прекрасное спортивное долголетие. С виду суровый, но мы видим: когда на поле Владислав улыбается, он обезоруживает футболистов. Нивелирует все претензии к себе. В общении он серьезный, как и должен быть мужчина", - цитирует Николаева "Матч ТВ".


Владислав Безбородов в воскресенье, 11 августа, обслужил матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом". Для 51-летнего арбитра этот матч стал в 300-й игрой чемпионата России, которую он отработал в качестве главного судьи.

Первоначально Безбородов на профессиональном уровне играл в большой футбол, выступая на позиции нападающего. Он защищал цвета "Зенита", петербургского "Динамо", минского "Динамо" и др. Карьеру футбольного судьи Безбородов начал в 2001 году. Назначения на матчи Российской Премьер-Лиги арбитр стал получать с 2007 года.

Алексей Николаев Владислав Безбородов
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