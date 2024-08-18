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Спортивный директор "Оренбурга": если стоит задача оставить какие-то клубы со стадионами, пусть оставляют

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Спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев жестко высказался о судействе по итогам поражения от "Ростова" в 5-м туре чемпионата России (2:3).
Фото: ФК "Оренбург"
- Невозможно 99% единоборств судить в одну сторону. Эта победа бригады Безбородова и VAR. Если стоит задача оставить какие-то клубы со стадионами, пусть оставляют. Это 100% сделает наш футбол лучше и конкурентнее?

Как можно решить проблему? Никак. Надо всем собраться и сказать: "Ребят, давайте заниматься футболом". Шафеев как-то судил, завалил команду, а потом вышел как арбитр VAR, сделал так же.

Вчера, 17 августа, в Ростове-на-Дону состоялся матч 5-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались "Ростов" и "Оренбург". Игра, на которой работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:2. Гости упустили преимущество в два мяча, пропустив на 51-й, 52-й и 94-й минутах. По итогам встречи оренбуржцы с 5 набранными очками занимают на данный момент 9-е место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России команда Давида Деограсии сыграет в гостях против воронежского "Факела". Поединок запланирован на субботу, 24 августа. Начало - в 17:30 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

Дмитрий Андреев Оренбург Ростов Владислав Безбородов Рафаэль Шафеев
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