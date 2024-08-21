Сообщается, что данная информация была подтверждена пресс-службой "армейцев".
О завершении профессиональной карьеры футболиста Валим Евсеев объявил в ноябре 2011 года. Затем он получил лицензию УЕФА для работы тренером и возглавлял такие клубы, как "Текстильщик", "Амкар", "СКА-Хабаровск", "Уфа", "Шинник", "Факел", "Кубань".
Источник: Sport24
Sport24: Вадим Евсеев проходит стажировку в ЦСКА
По информации СМИ, Вадим Евсеев в настоящее время проходит стажировку в московском ЦСКА.
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press