Sport24: Вадим Евсеев проходит стажировку в ЦСКА

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По информации СМИ, Вадим Евсеев в настоящее время проходит стажировку в московском ЦСКА.
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press
Сообщается, что данная информация была подтверждена пресс-службой "армейцев".

О завершении профессиональной карьеры футболиста Валим Евсеев объявил в ноябре 2011 года. Затем он получил лицензию УЕФА для работы тренером и возглавлял такие клубы, как "Текстильщик", "Амкар", "СКА-Хабаровск", "Уфа", "Шинник", "Факел", "Кубань".

Источник: Sport24

Вадим Евсеев ЦСКА
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