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Габулов: ситуация с уходом Шунина из "Динамо" не очень приятная

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал уход голкипера Антона Шунина из московского "Динамо".
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Плохо то, что "Динамо" с человеком, который всю жизнь провел в этом клубе, не смогло красиво попрощаться или убедить остаться в структуре клуба, найти ему должность. Вот эта ситуация не очень приятная", - приводит слова Габулова Sport24.

Этим летом истёк срок действия контракта между вратарём Антоном Шуниным и московским "Динамо". Руководство клуба приняло решение не предлагать 37-летнему голкиперу продолжить сотрудничество. В настоящее время Шунин находится в статусе свободного агента и хочет продолжить профессиональную карьеру. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.

Шунин Антон Владимир Габулов Динамо
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