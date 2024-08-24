"Плохо то, что "Динамо" с человеком, который всю жизнь провел в этом клубе, не смогло красиво попрощаться или убедить остаться в структуре клуба, найти ему должность. Вот эта ситуация не очень приятная", - приводит слова Габулова Sport24.
Этим летом истёк срок действия контракта между вратарём Антоном Шуниным и московским "Динамо". Руководство клуба приняло решение не предлагать 37-летнему голкиперу продолжить сотрудничество. В настоящее время Шунин находится в статусе свободного агента и хочет продолжить профессиональную карьеру. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.
Габулов: ситуация с уходом Шунина из "Динамо" не очень приятная
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал уход голкипера Антона Шунина из московского "Динамо".
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"