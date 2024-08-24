"Возьмем ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счет ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы - это не для спорта", - цитирует Нагорного ТАСС.
1 июля истёк срок действия контракта между Антоном Миранчуком и московским "Локомотивом". Стороны не согласовали условия продолжения сотрудничества друг с другом, и 28-летний футболист сборной России вышел на рынок свободных агентов. Сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда греческих клубов, но он до сих пор остаётся без команды. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость хавбека составляет 6 млн евро.
В "Локомотиве" высказались по поводу возможного возвращения в команду Антона Миранчука
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал возможность возвращения в команду полузащитника Антона Миранчука.
Фото: Алексей Майшев / "Известия"