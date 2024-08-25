Источник: самарские "Крылья" отказали "Васко да Гаме" в покупке прав на Бенхамина Гарре

Руководство самарских "Крыльев Советов" отказало бразильскому клубу "Васко да Гама" в покупке части прав на полузащитника Бенхамина Гарре.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Ранее в СМИ сообщали о том, что "Васко да Гама" направило официальное предложение самарскому клубу по аргентинскому полузащитнику.



Бразильский клуб предложил 3,5 миллиона евро, чтобы приобрести 70% прав на футболиста - российский клуб отверг это предложение. По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, "Крылья" требуют сумму как минимум вдвое больше.



Гарре провел за самарцев 45 матчей, в которых 12 голов и сделал пять голевых передач. Действующее трудовой соглашение аргентинца рассчитано до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 8 миллионов евро.



Источник: журналист Сезара Луиса Мерло/Telegram-канал "Успей поймать".