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Экс-жена вратаря "ПСЖ" Сафонова насчитала алименты почти на четверть миллиарда рублей

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Бывшая супруга голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова Анастасия подробно рассчитала размер алиментов до достижения совершеннолетия дочери - вышла сумма в 238 миллионов рублей.
Фото: ФК "ПСЖ"
Во время одного из судебных слушаний девушка предоставила судье расчет по алиментам на 400 страницах. В него вошли будущие траты на воспитание и образование ребенка.

В частности, порядка 14,5 миллиона рублей необходимы будут для посещения целого ряда секций: художественная гимнастика, шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы, английский, китайский языки, арт-студия, музыкальная школа, школа эстрадного искусства и музыкальный театр.

Также в расчете учитывается оплата за престижный детский сад, где год посещения стоит 1,7 миллиона рублей, престижная частная школа "Президент" - 1,8 миллиона рублей. Мать хочет, чтобы дочь получила высшее образование за рубежом, на что тоже нужны будут немалые деньги.

Источник: Telegram-канал Baza.

Матвей Сафонов
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