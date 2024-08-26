Экс-жена вратаря "ПСЖ" Сафонова насчитала алименты почти на четверть миллиарда рублей

Бывшая супруга голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова Анастасия подробно рассчитала размер алиментов до достижения совершеннолетия дочери - вышла сумма в 238 миллионов рублей.

Фото: ФК "ПСЖ"

Во время одного из судебных слушаний девушка предоставила судье расчет по алиментам на 400 страницах. В него вошли будущие траты на воспитание и образование ребенка.



В частности, порядка 14,5 миллиона рублей необходимы будут для посещения целого ряда секций: художественная гимнастика, шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы, английский, китайский языки, арт-студия, музыкальная школа, школа эстрадного искусства и музыкальный театр.



Также в расчете учитывается оплата за престижный детский сад, где год посещения стоит 1,7 миллиона рублей, престижная частная школа "Президент" - 1,8 миллиона рублей. Мать хочет, чтобы дочь получила высшее образование за рубежом, на что тоже нужны будут немалые деньги.



Источник: Telegram-канал Baza.