Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
17:15
ЗенитНе начат
Ахмат
17:15
ЦСКАНе начат
Факел
19:30
РубинНе начат
Спартак
19:30
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:00
СевильяНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Смородская: лидерство "Локомотива" удивило, не считаю Галактионова опытным тренером

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своими впечатлениями от выхода "железнодорожников" на первое место чемпионата России по итогам 6-го тура.
Фото: ФК "Локомотив"
"Лидерство "Локомотива" очень удивило вопреки всем моим пессимистическим прогнозам. Готов ли "Локомотив" в нынешнем сезоне бороться с "Зенитом" за чемпионство? Думаю, что не готов. Во-первых, нет глубины состава. Во-вторых, после перерыва в чемпионате будет очень много преображений во всех командах. Семак – очень опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Московский "Локомотив" после 6-го тура с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. "Железнодорожники" вышли в лидеры чемпионата России впервые с ноября 2019 года. Вторую строчку с 14 очками занимает петербургский "Зенит", который выигрывал чемпионат России последние шесть сезонов подряд. В следующем туре "Локомотив" на своём туре 1 сентября примет "Краснодар", который на данный момент с 12 очками располагается на третьем месте.

Ольга Смородская Локомотив Зенит Сергей Семак Михаил Галактионов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится