"Лидерство "Локомотива" очень удивило вопреки всем моим пессимистическим прогнозам. Готов ли "Локомотив" в нынешнем сезоне бороться с "Зенитом" за чемпионство? Думаю, что не готов. Во-первых, нет глубины состава. Во-вторых, после перерыва в чемпионате будет очень много преображений во всех командах. Семак – очень опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Московский "Локомотив" после 6-го тура с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. "Железнодорожники" вышли в лидеры чемпионата России впервые с ноября 2019 года. Вторую строчку с 14 очками занимает петербургский "Зенит", который выигрывал чемпионат России последние шесть сезонов подряд. В следующем туре "Локомотив" на своём туре 1 сентября примет "Краснодар", который на данный момент с 12 очками располагается на третьем месте.
Смородская: лидерство "Локомотива" удивило, не считаю Галактионова опытным тренером
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своими впечатлениями от выхода "железнодорожников" на первое место чемпионата России по итогам 6-го тура.
Фото: ФК "Локомотив"