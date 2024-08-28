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Максим Деменко: Абена неплохой футболист

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Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко прокомментировал игру новичка красно-белых Миенти Абены в матче против махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Если судить по индивидуальным действиям, то видно, что это неплохой футболист. Ему нужно время", - цитирует слова Деменко "Евро-Футбол.ру".

Напомним, что вчера Миенти Абена провел свой дебютный матч за "Спартак", выйдя в основе против махачкалинского "Динамо" в рамках Кубка России.

Красно-белые уступили со счетом 0:1, а единственный голом в матче отметился игрок бело-голубых Гамид Агаларов, отличившись с пенальти.

Максим Деменко Миенти Абена Спартак
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