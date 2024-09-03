"Были вопросы качества текстов, выпускаемых ЭСК. Сказали, что есть язык правил, хотя многие просят литературно. Семак сказал, что решения непонятны. Сказал ему: какими решениями за восемь месяцев вы недовольны? Мы не можем понять, чем они недовольны. С Махачкалой общались отдельно. Было решение два на два, и лучше объяснить решение нельзя. Раз так, получили негатив, который получили", - передаёт слова Каманцева "Матч ТВ".
В начале сезона-2024/25 чемпионата России случилось несколько эпизодов, в которых главные арбитры встреч принимали спорные решения, вызывающие негодование в отечественном футбольном сообществе. В связи с этим представители клубов Российской Премьер-Лиги выразили желание встретится с руководителем департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорадом Мажичем, который занимает эту должность с июня 2023 года. В результате эта встреча состоялась сегодня, 3 сентября.
Председатель ЭСК Каманцев: мы не можем понять, чем недовольны клубы
Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев рассказал о встрече представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"