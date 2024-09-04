Напомним, 27-летний нападающий в конце августа заключил трехлетнее соглашение с "Зенитом". Сумма трансфера составила порядка 10 миллионов евро.
- Он так решил, это его выбор, его жизнь. В футболе нет незаменимых, так что "Спартак" сможет успешно играть без него, - цитирует Ещенко "Матч ТВ".
Соболев был игроком красно-белых с 2020 года. За это время нападающий принял участие в 140 матчах за "Спартак" и 58 раз поразил ворота соперников. Вместе со "Спартаком" футболист выигрывал Кубок России в 2022 году.
"Спартак" в семи турах набрал 14 баллов и располагается на четвертом месте в таблице РПЛ. 15 сентября подопечные Деяна Станковича в гостях сыграют с махачкалинским "Динамо".
Ещенко - о Соболеве в "Зените": он так решил, это его выбор, его жизнь
Андрей Ещенко, экс-защитник "Спартака", прокомментировал уход из московского клуба Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"