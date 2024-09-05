34-летний Ерохин в нынешнем сезоне появлялся на поле в восьми матчах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
- Мое состояние хорошее, в первую очередь благодарен тренерскому штабу за то, что у всех есть возможность играть. В том числе по 90 минут в Кубке и в играх чемпионата, - цитирует Ерохина "Матч ТВ".
"Зенит" в семи турах набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В матче восьмого тура РПЛ клуб с берегов Невы в гостях сыграет против ЦСКА, встреча пройдет 14 сентября.
Ерохин принадлежит "Зениту" с 2017 года. За это время футболист принял участие в 229 матчах за "Зенит", забил 38 голов и сделал 18 ассистов на партнеров.
Ерохин выразил благодарность тренерскому штабу "Зенита" за проводимую ротацию состава
Александр Ерохин, выступающий за "сине-бело-голубых", высказался о ротации состава в петербургской команде.
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