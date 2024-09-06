Сообщается, что "Оренбург" согласовал с "Ривер Плейтом" бесплатную аренду центрального полузащитника Кристиана Феррейры с опцией выкупа за 900 тыс евро + 50% от последующей перепродажи или за 1,4 млн евро + 20%. Однако предложение по прямому трансферу 24-летнего футболиста за 2 млн евро сделал "Аргентинос Хуниорс", который выручил с продажи "Зениту" нападающего Лусиано Гонду 12 млн евро. В связи с этим сделка с российским клубом сейчас находится под угрозой срыва.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,8 млн евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: аренда Кристиана Феррейры в "Оренбург" под угрозой срыва из-за денег "Зенита"
По информации СМИ, сделка "Оренбурга" с аргентинским клубом "Ривер Плейт" по аренде центрального полузащитника Кристиана Феррейры находится под угрозой срыва.
Фото: FotoBaires