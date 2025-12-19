Кафанов ответил на вопрос, кто будет основным голкипером сборной России в 2026 году

"Я думаю, позавчерашний матч ответил на этот вопрос. Матвей всё последнее время являлся номером один, а после финала Межконтинентального кубка даже не стоит это обсуждать", - цитирует Кафанова "Спорт День за Днем".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В составе парижан россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
В среду, 17 декабря, парижане одержали победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов российский голкипер отразил четыре пенальти.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто будет основным голкипером национальной команды в 2026 году.
Фото: GETTY IMAGES