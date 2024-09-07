"Волков был футболистом ротации в "Зените". Конечно, когда футболист выбывает на долгий срок, это потеря. Сейчас петербуржцам надо искать правого защитника, который мог бы подстраховать Караваева. Волков особо не впечатлил, но и не портил картину в команде. Сергей ещё не адаптировался в "Зените". Он мог бы выглядеть лучше", - сказал Семшов.
21-летний Сергей Волков присоединился к "Зениту" в это летнее трансферное окно, перейдя из "Краснодара". С молодым футболистом заключили долгосрочный контракт на пять лет, до лета 2029 года. Стоимость Волкова, по данным портала Transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне Сергей провел за сине-бело-голубых шесть матчей во всех турнирах.
Накануне Волков получил серьёзную травму на тренировке, у футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Волкову сделают операцию, о сроках его полного восстановления станет известно позже.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: Волков ещё не адаптировался в "Зените", он мог бы выглядеть лучше
Бывший игрок "Зенита" Игорь Семшов оценил выступление крайнего защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова.
Фото: ФК "Зенит"