"Резко пошел какой?то тропический ливень. Очень сильный, сразу залило все поле. Играть в таких условиях было невозможно, мяч застревал в лужах. Настоящее болото. Вряд ли игру можно было бы продолжить без риска получить травму", - цитирует Рядно "Матч ТВ".
Сегодня, 9-го сентября, сборная России до 21-го года играла с Вьетнамом, встреча была остановлена на 30-й минуте из-за погодных условий, а после и вовсе отменена. К этому момента Россия вела в счете 2:0, а забитые мячи на свой счет записали Рядно и Барт.
Основная сборная России одержала победу над Вьетнамом со счетом 3:0, а матч с Таиландом, который должен был состояться 7-го сентября, был перенесен из-за погодных условий и команда Валерия Карпина вернулась в Москву.
Рядно - об отмене матча с Вьетнамом: играть в таких условиях было невозможно, мяч застревал в лужах
Защитник молодежной сборной России Михаил Рядно высказался об отмененном матче с Вьетнамом.
Фото: ПФК ЦСКА