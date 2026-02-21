Матчи Скрыть

"Я уверен". Билялетдинов объяснил, почему Макаров скоро вернется в РПЛ

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался о Денисе Макарове.
Фото: ФК "Кайсериспор"
Российский специалист заявил, что Денису Макарову может быть трудно адаптироваться в турецком чемпионате с точки зрения психологии.

"Сейчас вот в Турцию переехал.

Но я уверен, что Макаров скоро вернётся в РПЛ.
Всё-таки турецкий чемпионат очень своеобразный. Там психологически очень трудно будет адаптироваться нашим футболистам. Хотя и наш чемпионат тоже не самый простой", - сказал Билялетдинов Legalbet.

Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор" из московского "Динамо" в конце января 2026 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне за бело-голубых правый вингер провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.

