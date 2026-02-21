"Я уверен". Билялетдинов объяснил, почему Макаров скоро вернется в РПЛ

"Сейчас вот в Турцию переехал.
Но я уверен, что Макаров скоро вернётся в РПЛ.Всё-таки турецкий чемпионат очень своеобразный. Там психологически очень трудно будет адаптироваться нашим футболистам. Хотя и наш чемпионат тоже не самый простой", - сказал Билялетдинов Legalbet.
Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор" из московского "Динамо" в конце января 2026 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года.
В текущем сезоне за бело-голубых правый вингер провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.