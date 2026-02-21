Аленичев ответил, был бы "Спартак" 90-х сильнее нынешнего "Зенита"

"Был бы "Спартак" 90-х сильнее сегодняшнего "Зенита"? А что нынешний "Зенит"? Да, они одни из фаворитов в нынешнем сезоне, флагман нашего футбола. Но у них 10 иностранцев...
Я считаю, мы были бы не слабее нынешнего "Зенита", - сказал Аленичев "РБ Спорту".
В 90-х московский "Спартак" стал обладателем Кубка СССР, семикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.
На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 18-ти матчах.