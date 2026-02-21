Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Аленичев ответил, был бы "Спартак" 90-х сильнее нынешнего "Зенита"

Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев сравнил московский клуб 90-х с нынешним "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что "Спартак" 90-х не был бы слабее нынешнего "Зенита".

"Был бы "Спартак" 90-х сильнее сегодняшнего "Зенита"? А что нынешний "Зенит"? Да, они одни из фаворитов в нынешнем сезоне, флагман нашего футбола. Но у них 10 иностранцев...

Я считаю, мы были бы не слабее нынешнего "Зенита", - сказал Аленичев "РБ Спорту".

В 90-х московский "Спартак" стал обладателем Кубка СССР, семикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 18-ти матчах.

