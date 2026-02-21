Пименов: "Локомотиву" надо было продавать Монтеса

"Локомотиву" надо было продавать Монтеса, если был вариант.Если он выкручивал руки, тем более надо было продавать. Для меня он не уровень "Локомотива", не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов. Пусть они играют и ошибаются - как и Монтес", - сказал Пименов "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий "Бешикташ" заинтересован в трансфере Сесара Монтеса.
Мексиканский футболист выступает в составе московского "Локомотива" с сентября 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Монтеса по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.