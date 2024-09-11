По информации источника, два клуба Российской Премьер-Лиги и одна команда из Первой лиги хотят арендовать защитника московского "Спартака" Павла Маслова.
В текущем сезоне Павел Маслов провел за московский "Спартак" три матча и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 800 тысяч евро, контракт защитника с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона.
После 7-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 14 набранных очков.
Источник: Metaratings.
Metaratings: три клуба заинтересованы в аренде защитника "Спартака" Павла Маслова
Защитник "Спартака" Павел Маслов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"