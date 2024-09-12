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Ари: "Спартак" станет чемпионом при Станковиче

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Бывший нападающий "Спартака" Ари высказался о работе Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, "Спартак" станет чемпионом при Станковиче. "Спартак" — очень большой клуб и самая популярная команда в России, поэтому я считаю, что красно-белые должны побеждать всегда", - цитирует Ари Legalbet.

Напомним, что сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, сменив на посту Владимира Слишковича, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля. Ранее Станкович руководил "Ференцварошем" и сербской "Црвеной Звездой".

После семи сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на четыре очка.

Ари Спартак Деян Станкович
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