"Если ты в "Локомотиве", для этого есть Дима Баринов, который не даёт молодым звезду поймать. В любом коллективе должен быть такой человек. Если ты видишь, что молодой игрок начинает "отлетать", надо стараться с ним общаться, разговорами возвращать на землю и быть примером. Дима в "Локо" с самого детства, уже легенда клуба. Для молодых пацанов он авторитет", - цитирует Воробьева "Чемпионат".
Полузащитник Дмитрий Баринов выступает за основную команду московского "Локомотива" с 2016 года. Всего Баринов провел за "железнодорожников" во всех турнирах 225 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 17 результативных передач. Также на счету 28-летнего игрока 18 матчей за национальную команду сборной России.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 8 миллионов евро, контракт Баринова рассчитан до лета 2026 года. После 7-ми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Зенита" на два очка.
Воробьев: Баринов не дает молодым игрокам "Локомотива" зазвездиться
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о Дмитрии Баринове.
Фото: ФК "Локомотив"