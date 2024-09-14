"Мы имели варианты развития карьеры. Например, я соединял Дмитрия Гафина с одним турецким клубом. "Бешикташ". Мы разговаривали по этому поводу, были заходы от других российских клубов. Называть не буду, — это вся верхушка РПЛ. До конкретики не доходило. Даня сразу сказал: давай сначала закроем вопрос с "Динамо". Если там скажут "так и никак иначе", будем рассматривать и другие варианты. Но клуб сказал, что хотел бы сохранить игрока, и мы стали договариваться", - приводит слова Маньякова "РБ Спорт".
10 сентября московское "Динамо" объявило о продлении контракта с полузащитником Даниилом Фоминым. Новое соглашение между 27-летним футболистом и клубом теперь рассчитано до 30 июня 2029 года. Срок прежнего соглашения истекал 30 июня 2025 года.
Даниил Фомин выступает за московское "Динамо" с августа 2020 года, когда бело-голубые выкупили его у "Уфы" за 3,5 млн евро. За это время хавбек сыграл в составе московского клуба 144 матчей, в которых футболист 27 раз поразил ворота соперников, отметился 20 результативными передачами, получил 26 "горчичников" и 1 раз был удалён.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале transfermarkt, рыночная стоимость Даниила Фомина составляет 8 млн евро.
"Динамо" и "Бешикташ" вели переговоры о переходе Даниила Фомина
Александр Маньяков, агент полузащитника московского "Динамо" Даниила Фомина, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, которые были у его представителя.
Фото: ФК "Динамо" Москва