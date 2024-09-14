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В агентстве Жорже Мендеша сообщили о прекращении сотрудничества с Артёмом Дзюбой

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В агентстве Gestifute, которое возглавляет португальский агент Жорже Мендеш, сообщили о прекращении сотрудничества с российским нападающим Артёмом Дзюбой.
Фото: Владимир Астапкович / "РИА Новости"
"Жорже Мендеш знаком лично с Дзюбой, раньше работал с ним. Но мы больше не сотрудничаем вместе. Были ли по Дзюбе какие-то варианты в летнее трансферное окно? Нет", - приводит слова представителей агентства Metaratings.

Артём Дзюба, которому в августе исполнилось 36 лет, 12 сентября подписал однолетний контракт с тольяттинским "Акроном". Ранее нападающий выступал в составе таких клубов, как "Спартак", "Томь", "Ростов" "Зенит", "Арсенал" (Тула), "Локомотив".

Агентство Gestifute представляет интересы таких футболистов, как Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Жуан Феликс и др. Артём Дзюба в 2019 году утверждал, что заключил контракт с Жорже Мендешем.

Артем Дзюба Хорхе Мендеш
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