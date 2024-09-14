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Корнеев: Волков - один из самых слабых защитников в РПЛ, разговоры о его потенциале пусты

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Российский функционер Игорь Корнеев высказался о защитнике "Зенита" Сергее Волкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Трансфер Волкова вообще не особо пришелся ко двору, так как он один из самых слабых правых защитников в лиге. А разговоры про его потенциал пусты! Голову не заменишь. Считаю, тот же Мантуан может закрыть эту позицию", - цитирует Корнеева "СЭ".

Защитник Сергей Волков перешел в петербургский "Зенит" из "Краснодара" этим летом за 5 миллионов евро. Волков провел за петербуржцев во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 4,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

На данный момент Сергей Волков восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. Защитник уже перенес операцию за границей.

Игорь Корнеев Сергей Волков Зенит
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