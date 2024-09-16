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КДК РФС накажет ЦСКА за скандирование болельщиков: "Зенит" - позор российского футбола"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о реакции комитета на оскорбительные кричалки болельщиков ЦСКА в адрес "Зенита" в 8-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Рассмотрим массовые скандирования болельщиками клуба ЦСКА оскорбительного выражения в адрес "Зенита". Также рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера ЦСКА Марко Николича", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Московский ЦСКА уступил на своем поле "Зениту" в рамках 8-го тура чемпионата России. Единственный гол в матче на счету аргентинца Лусиано Гонду. Во время матча болельщики "армейцев" скандировали в адрес соперников заряд: "Зенит" - позор российского футбола". Первыми эту кричалку использовали болельщики "Факела" в матче матче 27-го тура РПЛ 2023/24.

ЦСКА Зенит КДК РФС
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