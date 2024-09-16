"Как показывают игры, с ними (с "Зенитом" - прим. ред.) можно играть. Они не так прямо доминируют, как это было до этого. Понятное дело, что если они забивают на первых минутах, потом тяжело. Но мы в матче с ними не проиграли по игре. Ок, по счету да. Но по игре у них не было явных 100%-ных моментов. У них были подходы, и у нас тоже", - приводит слова Лунёва "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" встретились друг с другом в 4-м туре Российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.
"Зенит" после восьми туров, набрав 20 очков, лидирует в чемпионате России. "Динамо", в активе которого 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице.
"Зенит" является действующим чемпионом страны. Подопечные Сергея Семака выигрывали национальное первенство шесть раз подряд.
Лунёв: "Динамо" по игре не проиграло "Зениту". Петербуржцы не так прямо доминируют, как раньше
Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунёв поделился своим мнением об игре против петербургского "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва