- Я всегда остаюсь при своей мысли, что "Спартаку" в пару к Барко нужен игрок, который будет выводить мяч из обороны. Ну, а-ля Вендел в "Зените". И вот тогда два игрока будут определяющими, вести игру.
А когда, прости господи, там играют, Пруцев и Умяров, то тому же Барко для того, чтобы получить мяч, приходится очень низко садиться, потому что до него мяч не доходит, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
"Спартак" объявил о подписании контракта с Барко минувшим летом, заключив с ним соглашение на три года. По данным портала Transfermarkt, красно-белые заплатили "Ривер Плейту" за переход игрока 14 миллионов евро.
25-летний Барко провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах, забил три гола и столько же раз ассистировал партнерам. Его команда в восьми турах РПЛ набрала 15 очков и идет на пятой позиции в турнирной таблице.
В следующем туре команда Деяна Станковича на своем поле примет московское "Динамо", матч пройдет 22 сентября и начнется в 16:30 мск.
Радимов: "Спартаку" в пару к Барко нужен игрок, который будет выводить мяч из обороны. А-ля Вендел в "Зените"
Владислав Радимов, в прошлом выступавший за "Зенит" и сборную России, выразил мнение, что "Спартак" нуждается в укреплении полузащиты.
Фото: ФК "Спартак"