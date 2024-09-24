- Ну и чего здесь такого, какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему за это надо его хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов? Надо заканчивать с этими фантазиями.
Он получил вызов, приедет и будет играть. Еще посмотрим, с кем. Пока это, кстати, неизвестно. Может, вообще двусторонку проведут, - передает слова Колоскова "РБ Спорт".
Напомним, ранее Глушенков в интервью заявил, что ему тяжело находить мотивацию выкладываться в товарищеских матчах. Он отметил, что предпочел бы лучше потренироваться с партнерами по "Зениту".
Вчера был опубликован расширенный список игроков сборной России на октябрьские матчи, форвард "Зенита" оказался в списке. Наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что хочет лично обсудить с Глушенковым его высказывания.
25-летний нападающий пополнил состав "Зенита" в летнее межсезонье, до этого он выступал за "Локомотив". Форвард в этом сезоне РПЛ провел шесть матчей, забил семь голов и сделал одну голевую передачу.
Колосков о словах Глушенкова про сборную России: какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал свою оценку словам форварда "Зенита" Максима Глушенкова относительно выступления за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"