- Если говорить про чемпионат, то испанский. Не Германия, где достаточно жесткий футбол. Если говорить про клуб, то мадридский "Реал" (смеется).
В Испании более техничный футбол, удержание мяча, организация атак. У Алексея стиль игры близок к испанскому, - цитирует первого тренера футболиста "Матч ТВ".
Батраков - воспитанник "железнодорожников". В нынешнем сезоне футболист отметился семью забитыми мячами и сделал пять ассистов на партнеров. 19-летний полузащитник является лидером по системе "гол+пас" в РПЛ.
Соглашение Батракова с "Локомотивом" рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока "Локомотива" в 5 миллионов евро.
"Локомотив" после девяти туров имеет в своей копилке 21 балл и идет на третьей строчке в таблице РПЛ. 28 сентября "железнодорожники" примут на своем поле "Спартак".
Первый тренер Батракова: Алексей смог бы заиграть в испанском чемпионате
Александр Зуев, первый тренер полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал, в каком чемпионате смог бы заиграть 19-летний футболист.
Фото: ФК "Локомотив"