"Пари НН" может сменить тренера в ближайшее время. Как сообщает Legalbet, руководство нижегородского клуба изучает вариант с назначением на должность нового наставника команды российского специалиста Игоря Черевченко. Сейчас командой руководит серб Саша Илич, под управлением которого "Пари НН" занимает 12-е место в РПЛ с 7-ю очками в 9-ти встречах.
Игорь Черевченко остается без работы с момента ухода из воронежского "Факела" в августе 2024-го года. Ранее Черевченко возглавлял такие клубы, как "Истиклол", "Химки", "Арсенал" Тула, "Балтика" и "Локомотив".
Игорь Черевченко может стать новым главным тренером "Пари НН"
Российский тренер Игорь Черевченко может возглавить "Пари НН".
Фото: официальный сайт "Факела"