Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
0 - 0 (П 2 - 3) 0 023
ШинникЗавершен
Машук КМВ
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Урал
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 4 - 5) 1 145
УфаЗавершен
Орёл
2 - 3 2 3
СоколЗавершен
Луки-Энергия
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
БалтикаЗавершен
Композит
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
НефтехимикЗавершен
Химик
0 - 3 0 3
ЧайкаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
ТорпедоЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
3 - 2 3 2
ЭльфсборгЗавершен
Буде-Глимт
3 - 2 3 2
ПортуЗавершен
Лудогорец
0 - 0 0 0
Славия1 тайм
Ницца
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
Динамо Киев
0 - 1 0 1
Лацио1 тайм
Мидтьюлланд
0 - 0 0 0
Хоффенхайм1 тайм
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Твенте1 тайм
Галатасарай
0 - 0 0 0
ПАОК1 тайм
Андерлехт
0 - 0 0 0
Ференцварош1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Игорь Черевченко может стать новым главным тренером "Пари НН"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Игорь Черевченко может возглавить "Пари НН".
Фото: официальный сайт "Факела"
"Пари НН" может сменить тренера в ближайшее время. Как сообщает Legalbet, руководство нижегородского клуба изучает вариант с назначением на должность нового наставника команды российского специалиста Игоря Черевченко. Сейчас командой руководит серб Саша Илич, под управлением которого "Пари НН" занимает 12-е место в РПЛ с 7-ю очками в 9-ти встречах.

Игорь Черевченко остается без работы с момента ухода из воронежского "Факела" в августе 2024-го года. Ранее Черевченко возглавлял такие клубы, как "Истиклол", "Химки", "Арсенал" Тула, "Балтика" и "Локомотив".

Нижний Новгород Игорь Черевченко Саша Илич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится