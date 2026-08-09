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"Рубин" - "Оренбург": стартовые составы на матч третьего тура РПЛ

"Рубин" и "Оренбург" объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
Матч начнется в 20:30 по московскому времени на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. Встречу обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.

"Рубин" с тремя очками занимает девятое место, "Оренбург" идет следом с таким же количеством баллов.

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