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"Рубин" - "Оренбург": стартовые составы на матч третьего тура РПЛ
Вчера, 19:26
"
Рубин
" и "Оренбург" объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
Матч начнется в 20:30 по московскому времени на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. Встречу обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.
"
Рубин
" с тремя очками занимает девятое место, "Оренбург" идет следом с таким же количеством баллов.
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Рубин
Оренбург
Опубликовал:
Владислав Гудукин
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