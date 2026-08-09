- Очень и хорошая команда у "Родины": они и грамотно играют, и импровизируют, нестандартно действуют. Игровое мышление очень хорошее. Понравилась мне эта команда пока. Молодцом! Интересные футболисты там. "Зенит" же стал играть очень просто, нет в его игре изюминки. Нет непредсказуемости: все читаемо, ясно все, что они будут делать. Эта предсказуемость настораживает.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: предсказуемость "Зенита" настораживает
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Родины" над "Зенитом" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Родина"