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Игорь Федотов: арбитры, работающие в Санкт-Петербурге, всегда принимают верные решения

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов в беседе с Rusfootball.info оценил действия арбитра матча "Зенит" — "Родина" Игоря Капленкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Капленков сделал ровно то, что должен был сделать арбитр. Чего он сделал такого выдающегося? Все арбитры, работающие на матчах в Санкт-Петербурге, всегда принимают справедливые решения, а не в пользу той или иной команды. Единственное, в этом матче Капленкову стоило чуть улучшить свою позицию, но по итогу он все равно принял верное решение. И никакой сенсации в этом нет", — сказал Федотов.


Счет в матче открыл Максим Глушенков, затем во втором тайме Гарибян сделал дубль и принес первые очки в сезоне своей команде.

"Зенит" остался на первом месте с 6 очками, "Родина" поднялась на 11-ю строчку с 3 баллами.

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