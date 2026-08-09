Игорь Федотов: арбитры, работающие в Санкт-Петербурге, всегда принимают верные решения

Фото: ФК "Зенит"

"Капленков сделал ровно то, что должен был сделать арбитр. Чего он сделал такого выдающегося? Все арбитры, работающие на матчах в Санкт-Петербурге, всегда принимают справедливые решения, а не в пользу той или иной команды. Единственное, в этом матче Капленкову стоило чуть улучшить свою позицию, но по итогу он все равно принял верное решение. И никакой сенсации в этом нет", — сказал Федотов.