"Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально, вообще после зимних сборов, а все, что будет перед этим, - это чистый бонус для нас и для него", - сказал Николич в эфире "Матч ТВ".
Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА 26 сентября в качестве свободного агента, он будет играть под 15-м номером, контракт подписан на один годи с возможностью продления еще на один сезон. По информации источников, бывший футболист сборной Боснии будет зарабатывать в московском клубе 800 тысяч евро в год. Также Миралем сможет получить бонус в размере одного миллиона евро, если проведет в текущем сезоне не менее половины матчей.
Прошлый сезон 34-летний полузащитник провел в ОАЭ, играя за клуб "Шарджа", в карьере боснийца также были "Барселона", туринский "Ювентус", "Рома", "Бешикташ", а также французские "Лион" и "Мец". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Тренер ЦСКА Николич: ждать выхода на поле Пьянича можно после ближайшего перерыва
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил, когда ждать появления на поле новичка команды 34-лентего полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ЦСКА