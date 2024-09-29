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Бубнов: "железнодорожники" побили "Спартак" его же оружием

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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал побежу московского "Локомотива" над московским "Спартаком" в матче 10-го тура РПЛ со счётом 3:1.
Фото: ФК "Локомотив"
"Тренерский штаб "Локомотива" наверняка проанализировал, как "Спартак" играл против "Динамо" и "Зенита". Красно-белые там успешно применяли прессинг, поэтому и здесь чего-то подобного можно было ждать. "Железнодорожники" сами стали прессинговать. И думаю, что тут уже гости почувствовали себя неуютно, когда их стали бить их же оружием. "Локомотив" тактически переиграл соперника, имевшиеся преимущества реализовал", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Московские команды "Локомотив" и "Спартак" сыграли друг с другом 28 сентября в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча, которая прошла на стадионе "РЖД Арена", завершилась со счётом 3:1 в пользу "железнодорожников".

После десяти туров "Локомотив", набрав 24 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у "Спартака" осталось 16 очков, которые позволяют ему занимать шестое место.

В следующем туре "Спартак" 5 октября на своём поле примет "Ростов", а "Локомотив" у себя дома 6 октября встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Александр Бубнов Спартак Локомотив
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