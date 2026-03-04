Матчи Скрыть

Алвес прокомментировал поведение Кордобы в матче с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о поведении нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам игрока армейцев, соперники хорошо знают характер колумбийского форварда.

- Мы знаем характер Кордобы - это футболист с сильной личностью, он никогда не опускает голову. Любит разговаривать на поле, вступать в споры, в том числе с соперниками и арбитром. Для нас это не стало сюрпризом, это его стиль, - цитирует Алвеса "Советский спорт".

Игра прошла 4 марта в Москве в рамках первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России. Армейцы взяли верх со счётом 3:1.

Ранее капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян призвал обратить внимание на поведение болельщиков армейского клуба. По словам хавбека, с трибун в адрес Кордобы звучали оскорбления на расовой почве.

