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Бышовец: не думаю, что в РПЛ засилье сербских тренеров

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился своим мнением о большом количестве сербских тренеров в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"У меня хорошее мнение о югославах. У них была неплохая футбольная школа, уровень был достаточно высоким. Поэтому у них много тренеров. В принципе, для меня это близко. Я и играл против них. Сейчас их страны тоже к нам близки. Не думаю, что у нас засилье тренеров из этих стран", — приводит слова Бышовца Legalbet.

В настоящее время в чемпионате России по футболу пост главного тренра занимают три сербских специалиста: Саша Илич (назначен в "Пари НН" в мае 2024 года), Деян Станкович (назначен в "Спартаке" в мае 2024 года), Марко Николич (назначен в ЦСКА в июне 2024 года).

На данный момент нижегородский "Пари НН" занимает двенадцатое место (10 очков), московский "Спартак" - шестое место (16 очков), московский ЦСКА - четвёртое место (17 очков).

Анатолий Бышовец Марко Николич ЦСКА Деян Станкович Спартак Саша Илич Пари Нижний Новгород
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