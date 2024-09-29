"У меня хорошее мнение о югославах. У них была неплохая футбольная школа, уровень был достаточно высоким. Поэтому у них много тренеров. В принципе, для меня это близко. Я и играл против них. Сейчас их страны тоже к нам близки. Не думаю, что у нас засилье тренеров из этих стран", — приводит слова Бышовца Legalbet.
В настоящее время в чемпионате России по футболу пост главного тренра занимают три сербских специалиста: Саша Илич (назначен в "Пари НН" в мае 2024 года), Деян Станкович (назначен в "Спартаке" в мае 2024 года), Марко Николич (назначен в ЦСКА в июне 2024 года).
На данный момент нижегородский "Пари НН" занимает двенадцатое место (10 очков), московский "Спартак" - шестое место (16 очков), московский ЦСКА - четвёртое место (17 очков).
Бышовец: не думаю, что в РПЛ засилье сербских тренеров
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился своим мнением о большом количестве сербских тренеров в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА