- Мусаев — лучший тренер РПЛ прямо сейчас? Не смешите меня. Какой еще лучший тренер. Игроки "Краснодара" обыграли игроков "Зенита" — это факт. А после одной победы такими фразами разбрасываться — смешно. Уберите Кордобу у "Краснодара", и сразу будет понятен уровень Мусаева. На поле играют футболисты, а не тренеры.
Вчера, 28 сентября, состоялся матч 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Краснодар" принимал на своем поле "Зенит". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились нападающий Джон Кордоба и Федор Смолов. Колумбиец также выступил ассистентом во втором голе.
В текущем розыгрыше чемпионата России команда Мурада Мусаева не потерпела еще ни одного поражения. Краснодарцы одержали 7 побед и три раза сыграли вничью. "Быки" набрали 24 очка в 10 матчах и возглавляют турнирную таблицу РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Мусаев - лучший тренер РПЛ прямо сейчас? Не смешите меня
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил работу Мурада Мусаева в качестве главного тренера "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"