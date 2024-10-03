"Те, кто предрекают "армейцам" низкое место, не разбираются в футболе! Сейчас вообще мало кто разбирается. Только зарплаты обсуждают, а о самом футболе не говорят абсолютно. Команда всё выправит и смело будет бороться за призовое место. ЦСКА по итогам сезона будет выше "Спартака" и "Динамо". А с "Локомотивом" и "Зенитом" бороться будет трудно", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
После десяти туров московский ЦСКА, набрав 17 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. "Армейцы" на 1 очко опережают московский "Спартак", а впереди красно-синих находятся московское "Динамо" (20 очков, 4-е место), петербургский "Зенит" (23 очка, 3-е место), московский "Локомотив" (24 очка, 2-е место), "Краснодар" (24 очка, 1-е место).
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА в выездном матче 6 октября сыграет против московского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:00.
Пономарёв: те, кто предрекают "армейцам" низкое место, не разбираются в футболе! ЦСКА будет выше "Спартака" и "Динамо"
Бывший игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв поделился своими ожиданиями от выступления московского ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА