"Вариант с "Акроном"? Был звонок. Почему не срослось? Я живу в этом городе и знаю, какое там отношение к Волкову. Хотя понимал, что в футболе всё меняется. Мы с Серёжей хорошо общаемся. Я не боялся конкуренции с ним, просто не верил, что его могут убрать из состава, хотя люди говорили обратное. Как оказалось, не соврали", - заявил Свинов.
Экс-голкипер московского "Спартака" Илья Свинов перебрался в калининградскую "Балтику" летом 2024-го года. "Балтика" вылетела в Первую лигу по итогам прошлого сезона, а основной вратарь команды Евгений Латышонок перешел в "Зенит".
"Акрон", напротив, завоевал право участвовать в РПЛ в сезоне 2024/25. В минувшем сезоне основным вратарем команды был 29-летний Сергей Волков. В летнее трансферное окно клуб из Тольятти подписал из "Зенита" голкипера Александра Васютина. В 7-ми из 11-ти матчах РПЛ ворота "Акрона" защищал Волков, 4 матча на счету Васютина.
Источник: "Чемпионат"
Свинов: не верил, когда говорили, что Волкова могут убрать из состава в "Акроне". Оказалось, не соврали
Голкипер "Балтики" Илья Свинов рассказал, почему не перешел из "Спартака" в "Акрон" в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Акрона"