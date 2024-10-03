Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби Тель-Авив
19:45
МидтьюлландНе начат
РФШ
19:45
ГалатасарайНе начат
Реал Сосьедад
19:45
АндерлехтНе начат
Славия
19:45
АяксНе начат
Олимпиакос
19:45
БрагаНе начат
Ференцварош
19:45
ТоттенхэмНе начат
Хоффенхайм
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
МальмёНе начат
Лацио
19:45
НиццаНе начат
Порту
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Виктория П
22:00
ЛудогорецНе начат
ПАОК
22:00
ФКСБНе начат
Бешикташ
22:00
АйнтрахтНе начат
Юнион
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Эльфсборг
22:00
РомаНе начат
Твенте
22:00
ФенербахчеНе начат
Атлетик
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Рейнджерс
22:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

Ноа
19:45
Млада БолеславНе начат
Серкль Брюгге
19:45
Санкт-ГалленНе начат
Мольде
19:45
ЛарнНе начат
Динамо Минск
19:45
ХартсНе начат
Хайденхайм
19:45
ОлимпияНе начат
Астана
19:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Омония
19:45
ВикингурНе начат
Легия
19:45
БетисНе начат
Лугано
22:00
ХИКНе начат
Фиорентина
22:00
ТНСНе начат
ЛАСК
22:00
ЮргорденНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
АПОЭЛНе начат
Копенгаген
22:00
ЯгеллонияНе начат
Борац
22:00
ПанатинаикосНе начат
Челси
22:00
ГентНе начат
Петрокуб
22:00
ПафосНе начат

Свинов: не верил, когда говорили, что Волкова могут убрать из состава в "Акроне". Оказалось, не соврали

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Балтики" Илья Свинов рассказал, почему не перешел из "Спартака" в "Акрон" в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Акрона"
"Вариант с "Акроном"? Был звонок. Почему не срослось? Я живу в этом городе и знаю, какое там отношение к Волкову. Хотя понимал, что в футболе всё меняется. Мы с Серёжей хорошо общаемся. Я не боялся конкуренции с ним, просто не верил, что его могут убрать из состава, хотя люди говорили обратное. Как оказалось, не соврали", - заявил Свинов.

Экс-голкипер московского "Спартака" Илья Свинов перебрался в калининградскую "Балтику" летом 2024-го года. "Балтика" вылетела в Первую лигу по итогам прошлого сезона, а основной вратарь команды Евгений Латышонок перешел в "Зенит".

"Акрон", напротив, завоевал право участвовать в РПЛ в сезоне 2024/25. В минувшем сезоне основным вратарем команды был 29-летний Сергей Волков. В летнее трансферное окно клуб из Тольятти подписал из "Зенита" голкипера Александра Васютина. В 7-ми из 11-ти матчах РПЛ ворота "Акрона" защищал Волков, 4 матча на счету Васютина.

Источник: "Чемпионат"

Илья Свинов Сергей Волков Акрон Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится