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Глушаков: в мае я закончу профессиональную карьеру

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, когда завершит свою профессиональную карьеру.
Фото: ФК "Химки"
"Это ваш последний профессиональный сезон? Да, это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру", - сказал Глушаков.

Денису Глушакову сейчас 37 лет, в это летнее трансферное окно он в качестве свободного агента перешел в подмосковные "Химки". Полузащитник принял участие в восьми играх во всех турнирах, игрока перевели во вторую команду, чтобы разгрузить состав. Накануне стало известно, что Денис перешел в клуб "10" из Медиалиги. В своей карьере Глушаков выступал за "Локомотив", "Спартак", "Ахмат", "Пари НН" и армянский "Урарту".

Источник: "РБ Спорт"

Денис Глушаков
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