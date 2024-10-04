"Это ваш последний профессиональный сезон? Да, это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру", - сказал Глушаков.
Денису Глушакову сейчас 37 лет, в это летнее трансферное окно он в качестве свободного агента перешел в подмосковные "Химки". Полузащитник принял участие в восьми играх во всех турнирах, игрока перевели во вторую команду, чтобы разгрузить состав. Накануне стало известно, что Денис перешел в клуб "10" из Медиалиги. В своей карьере Глушаков выступал за "Локомотив", "Спартак", "Ахмат", "Пари НН" и армянский "Урарту".
Источник: "РБ Спорт"
Глушаков: в мае я закончу профессиональную карьеру
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, когда завершит свою профессиональную карьеру.
Фото: ФК "Химки"