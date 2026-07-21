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Новичок "Зенита" ответил, что он знал о клубе до трансфера

Нападающий Фелипе Аугусто рассказал, что знал о "Зените" до перехода.
Фото: ФК "Зенит"
"Здесь много бразильцев, с которыми я играл. Поэтому следил за ними и за клубом и уже многое знал.

Надеюсь, в процессе игр смогу лучше узнать игроков, с которыми играю", - цитирует Аугусто Sport24.

22-летний Фелипе Аугусто перешел в "Зенит" этим летом из "Трабзонспора" и подписал с петербургским клубом четырехлетний контракт. В Турции центральный нападающий провел 40 матчей во всех турнирах, в которых отличился 15 забитыми мячами.

Также за свою карьеру форвард выступал за бельгийский "Серкль Брюгге" и бразильский "Коринтианс".

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