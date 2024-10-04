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"Всё отлично. Выходные точно проведу в больнице". Мостовой перенёс операцию по удалении камней в почках

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Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой рассказал о своей госпитализации из-за камней в почках.
Фото: ФК "Спартак"
"В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, всё отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".

Александру Мостовому 56 лет. Будучи футболистом выступал на позиции атакующего полузащитника и в разные годы защищал цвета таких команд, как московский "Спартак" (1987-1991 гг.), лиссабонская "Бенфика" (1992-1994 гг.), испанская "Сельта" (1996-2004 гг.) и др. Всего на профессиональном уровне Александр Мостовой принял участие в 523 матчах, в которых забил 146 голов и отдал 44 голевые передачи.

Кроме того, Мостовой сыграл 19 матчей в составе сборной СССР (забил 3 гола) и 50 матчей в составе сборной России (забил 10 голов).

Александр Мостовой
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