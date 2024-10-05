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Вратарь "Акрона" Волков: допустили обидную и грубую ошибку в концовке. Обязаны были выигрывать у "Пари НН"

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Голкипер "Акрона" Сергей Волков прокомментировал упущенную победу над "Пари НН" в матче 11-го тура РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Пари НН"
"Просто допустили обидную и грубую ошибку в концовке. Обязаны были выигрывать. Моментов было достаточно, нужно было их реализовывать. Мы были лучше и на 100% заслужили победу", - цитирует Волкова "Матч ТВ".

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 11-го тура РПЛ, в котором "Акрон" принимал на своем поле "Пари НН". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Хозяева упустили победу в компенсированное время.

Таким образом тольяттинская команда набрала 12 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Сергей Волков Акрон Нижний Новгород
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