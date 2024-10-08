"Были ли у вас какие-нибудь контакты с командами чемпионата? Да, общение было. Готов ли пойти в команду Первой лиги, которая борется за повышение в классе? Я уже говорил, что если будет интересное предложение, то с удовольствием его рассмотрю", - сказал Кержаков.
После завершения карьеры футболиста Александр Кержаков с марта 2018 по сентябрь 2020 года работал старшим тренером юношеской сборной России до 17 лет. В том же году стал главным тренером клуба "Томь", а в июне 2021 возглавил "Пари НН", который играл в Российской Премьер-Лиги.
Кержаков продолжил карьеру за рубежом, перейдя в кипрский "Кармиотисс", летом 2023-го возглавил клуб из высшего дивизиона чемпионата Сербии "Спартак". Последним клубом, где Александр работал главным тренером, был казахстанский "Кайрат", он возглавил команду 29 мая 2024 года и покинул пост 3 сентября того же года.
Источник: "Спорт день за днем"
Александр Кержаков: были ли контакты с клубами РПЛ? Общение было
Бывший футболист "Зенита", а ныне тренер Александр Кержаков рассказал об контактах с клубами РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"