"Думаю, Дзюбе не важно, что его не вызвали в сборную России. А зачем ему сборная сейчас? У Артема есть цель - забить ещё четыре мяча и стать лучшим бомбардиром. Думаю, он побьет рекорд Кержакова в этом сезоне и войдет в историю российского футбола, причем надолго. Ближайших конкурентов у Артёма вообще не видно. Все ждут этого события", - сказал Первак.
Артем Дзюба уже является лучшим бомбардиром в рамках чемпионата России, в общей статистике голов среди российских нападающих 36-летний форвард занимает второе место после Александра Кержакова, у которого 233 забитых мячей. В текущем сезоне Артем выступает за тольяттинский "Акрон", в матче 10-го тура РПЛ против "Ростова" (2:0) он забил свой 230 мяч.
Дзюба присоединился к "Акрону" по ходу текущего сезона в статусе свободного агента. Прошлый сезон нападающий провел в московском "Локомотиве", забив четыре гола и сделал столько же голевых передач. В первых пяти матчах за "Акрон" Дзюба помимо одного забитого мяча отдал три голевые передачи.
Источник: Metaratings
Первак: Дзюба побьет рекорд Кержакова в этом сезоне и войдет в историю российского футбола
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Первак оценил шансы 36-летнего нападающего Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Фото: РФС