"Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА", - сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.
Ранее в СМИ сообщали, что ещё одним соперником российской команды на ноябрьских сборах может быть сборная Сирии. Об этом же говорил и главный тренер сборной России Валерий Карпин. Уточняется, что матч с сирийцами пройдет 19 ноября, после игры с Брунеем.
Отметим, что сборная Брунея по футболу занимает 183 место в рейтинге ФИФА, национальная команда Сирии - 93-е.
Источник: "Спорт Экспресс"
"СЭ": Сборная России сыграет с командами Брунея и Сирии в ноябре
Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии во время сборов в ноябре.
Фото: РФС