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"СЭ": Сборная России сыграет с командами Брунея и Сирии в ноябре

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Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии во время сборов в ноябре.
Фото: РФС
"Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА", - сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.

Ранее в СМИ сообщали, что ещё одним соперником российской команды на ноябрьских сборах может быть сборная Сирии. Об этом же говорил и главный тренер сборной России Валерий Карпин. Уточняется, что матч с сирийцами пройдет 19 ноября, после игры с Брунеем.

Отметим, что сборная Брунея по футболу занимает 183 место в рейтинге ФИФА, национальная команда Сирии - 93-е.

Источник: "Спорт Экспресс"

Сборная России
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