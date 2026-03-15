Чернышов: зачем "Спартаку" кого-то привозить, когда есть Черчесов?

"Когда зимой ещё у "Спартака" не было тренера и обсуждали кандидатов, я сказал: "Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?"Это один из самых серьёзных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат. "Спартак" хочет стать чемпионом, и это сошлось бы со Станиславом Саламовичем, потому что он тоже хочет стать чемпионом России", - сказал Чернышов "Чемпионату".
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 21-м матче. Красно-белых возглавляет испанский специалист Хуан Карлос Карседо.
Станислав Черчесов является главным тренером грозненского "Ахмата". В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.