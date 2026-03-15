Российская премьер-лига

Акрон
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Нижний Новгород
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
15:00
СоколНе начат
Волга Ул
15:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
16:00
ЕнисейНе начат

Чернышов: зачем "Спартаку" кого-то привозить, когда есть Черчесов?

Бывший игрок "Спартака" Андрей Чернышов высказался о кандидате на пост главного тренера клуба.
Андрей Чернышов заявил, что Станислав Черчесов является одним из самых серьезных кандидатов на пост главного тренера "Спартака".

"Когда зимой ещё у "Спартака" не было тренера и обсуждали кандидатов, я сказал: "Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?"
Это один из самых серьёзных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат. "Спартак" хочет стать чемпионом, и это сошлось бы со Станиславом Саламовичем, потому что он тоже хочет стать чемпионом России", - сказал Чернышов "Чемпионату".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 21-м матче. Красно-белых возглавляет испанский специалист Хуан Карлос Карседо.

Станислав Черчесов является главным тренером грозненского "Ахмата". В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

